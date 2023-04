Αχαΐα

Πάτρα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε ψαράδικο (εικόνες)

Στο όχημα επέβαιναν τρία νεαρά άτομα που με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 02:45 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Αγίας Σοφίας, στην Πάτρα.

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στον φωτεινό σηματοδότη και κατέληξε στην πρόσοψη του ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην συμβολή των παραπάνω οδών.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός του οχήματος (νεαροί και οι δύο) τραυματίστηκαν ελαφρά ενώ το ίδιο συνέβη και με την κοπέλα που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Και οι τρείς τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, ενώ προανάκριση για το τροχαίο διενεργούν αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών.

Πηγή: tempo24,news

