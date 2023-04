Σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης: Αθώος ο 31χρονος συνοριοφύλακας

Δωδεκανήσα

Αθώος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Κω ένας 31χρονος συνοριοφύλακας που εφέρετο να παρενόχλησε με μηνύματα που περιέχουν σεξουαλικά υπονοούμενα μια 14χρονη στην Λέρο.

Τα μηνύματα αντάλλαξε με την 14χρονη μέσω του messenger και του Viber το χρονικό διάστηκα από την 20.33 ώρα της 31ης Μαρτίου 2023 έως την 14.15 ώρα της 1ης Απριλίου 2023 και σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισε το ΑΤ Λέρου περιελάμβαναν προτάσεις ασελγείς που προσέβαλλαν την αξιοπρέπειά της στο πεδίο της γενετήσιας ζωής της.

Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ωστόσο ότι τα μηνύματα δεν είχαν το περιεχόμενο που αποδόθηκε στον κατηγορούμενο και περαιτέρω ότι σε συνομιλία της ανήλικης μαζί του του δήλωσε ότι ήταν 15 ετών.

Τα μηνύματα ανεγνώσθηκαν στο ακροατήριο και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε σεξουαλικό υπονοούμενο.

