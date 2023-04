Μεσσηνία

Μάνη: Θρίλερ με νεκρό άνδρα στην θάλασσα

Το Λιμενικό ειδοποιήθηκε από την Αστυνομία. Άγνωστη μέχρι στιγμής η ταυτότητα του άνδρα.



Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην θάλασσα στην δυτική Μάνη. Η Λιμενική Αρχή Καλαμάτας ενημερώθηκε χθες από την Άμεση Δράση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, για την ύπαρξη σορού, στη θαλάσσια περιοχή Καλαμιτσίου στη δυτική Μάνη.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας και εντόπισαν έναν νεκρό άνδρα μέσα στο νερό.

Η σορός ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του εθελοντικού συλλόγου «ΓΑΙΑ» στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Τα στοιχεία του άνδρα δεν έχουν γίνει γνωστά.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου – Καλαμάτας.

