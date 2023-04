Τρίκαλα

Τροχαίο - Τρίκαλα: Νεκρό ζευγάρι μετά από σύγκρουση με φορτηγό (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό.



Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο ύψος του Πετρόπορο, επί της εθνικής οδού Τρικάλων-Λάρισας.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ζευγάρι από την Οιχαλία, συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό, στο ρεύμα προς Λάρισα.





Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και από το αυτοκίνητο ανασύρθηκαν νεκροί ένας 38χρονος στρατιωτικός με καταγωγή από χωριό του Δήμου Φαρκαδόνας, καθώς και η σύντροφός του, με καταγωγή από τον Έβρο.





Στο σημείο άμεσα έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής και το ΕΚΑΒ.

