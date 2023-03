Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός πολύτεκνος πατέρας - Διαλύθηκε το κράνος του και σκοτώθηκε

Συγκλονισμένη η οικογένεια του και η τοπική κοινωνία, από την τραγωδία ανήμερα του Ευαγγελισμού.

Ένας 63χρονος άνδρας, πατέρας τεσσάρων παιδιών, έχασε τη ζωή του, το Σάββατο 25 Μαρτίου σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε παράδρομο της Ολυμπίας Οδού, στο ύψος του Αιγίου.

Το δίκυκλο που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο.

Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, ο οδηγός φορούσε κράνος αλλά αυτό διαλύθηκε. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία Αιγίου.

