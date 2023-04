Ιωάννινα

Ιωάννινα: Τραυματίες μετά από άγρια συμπλοκή

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τέσσερα άτομα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.



Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής σε δρόμο των Σεισμοπλήκτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε άγνωστα άτομα σταμάτησαν με αυτοκίνητο, κατήλθαν από αυτό και επιτέθηκαν στους τέσσερις ηλικίας όλοι κάτω των 30 ετών.

Και οι τέσσερις έχουν διακομισθεί στο Νοσοκομείο.

Ο ένας φέρει βαριά τραύματα και θα χρειαστεί να χειρουργηθεί. Άλλοι δύο είναι επίσης αρκετά τραυματισμένοι και ο τέταρτος ελαφρά.

Η συμπλοκή έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Αστυνομίας η οποία αναζητά τους δράστες όπως και τα κίνητρα της επίθεσης.

Εικάζεται ότι μπορεί να οφείλεται σε οπαδικές διαφορές κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί.

