Ιωάννινα: Βίντεο από την άγρια συμπλοκή

Επεισόδιο άγριας βίας σημειώθηκε μέρα μεσημέρι σε γειτονιά των Ιωαννίνων.

Στις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής σημειώθηκε ο άγριος καβγάς στην περιοχή των Σεισμόπληκτων στα Ιωάννινα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο.

Όλα έγιναν μέσα σε δύο λεπτά, όταν τρία οχήματα στα οποία επέβαιναν επτά άτομα σταμάτησαν και μόλις κατέβηκαν από αυτά κατευθύνθηκαν σε ένα τέταρτο όχημα και με τα στυλιάρια που κρατούσαν στα χέρια επιτέθηκαν στους τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό .

Σημειώνεται ότι κάποιοι εξ αυτών που πραγματοποίησαν την επίθεση είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με αποκριάτικη μάσκα ενώ άναψαν και δύο καπνογόνα .

Μετά την επίθεση επιβιβάστηκαν στα οχήματά τους και έφυγαν από το σημείο .

Στην περιοχή έσπευσε η αστυνομία, η πυροσβεστική και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν και διακόμισαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τέσσερα άτομα ηλικίας έως 30 ετών .

Ο ένας εξ αυτών φέρει βαρύτατα τραύματα. Τραυματισμένοι είναι και οι άλλοι δύο ενώ το τέταρτο άτομο φέρει ελαφρά τραύματα .

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τα ακριβή αίτια του συμβάντος , τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη .

