Ενδοοικογενειακή βία: πατέρας κατήγγειλε τον γιο του

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε πως έπεσε ένας άνδρας από τον γιο του.

Ένας 76χρονος από την Κρέστενα έκανε καταγγελία κατά του 45χρονου γιου του, για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προχθές, πατέρας και γιος λογομάχησαν και σύμφωνα με τον 76χρονο, ο γιος του τον γρονθοκόπησε.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε χθες και οι αστυνομικοί του Α.Τ. Κρεστένων συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οικογενειακές διαφορές φέρεται να είναι η αιτία της διαμάχης ανάμεσα στον πατέρα και το γιο.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλεται μέσα σε λίγα 24ωρα στην ευρύτερη περιοχή της Κρέστενας, μια γυναίκα κατήγγειλε το σύζυγό της για απόπειρα βιασμού και ενδοοικογενειακή απειλή.

