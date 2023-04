Ηλεία

Πύργος: Πέθανε στο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ

Διάβασέ μου το...

Μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας το απόγευμα του Σαββάτου.

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, στην είσοδο της πόλης του Πύργου, το απόγευμα του Σάββατο, ένας ηλικιωμένος άνδρας.

Ο 70χρονος Α.Γ. έγινε αντιληπτός από πολίτες όπου και ενημέρωσαν τις αρχές.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και πλήρωμα του ΕΚΑΒ όπου και παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Γ.Ν Ηλείας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: patrisnews.com

