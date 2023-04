Ηλεία

Ηλεία: Ληστές απείλησαν πως θα σκοτώσουν μητέρα ενώ τα παιδιά της βρισκόντουσαν στο σπίτι!

Τον απόλυτο τρόμο έζησε 54χρονη στην Ηλεία, όταν ληστές μπήκαν στο σπίτι της.

Δεν τα κατάφεραν οι επίδοξοι ληστές που τα ξημερώματα της Κυριακής (9/4) εισέβαλαν στο σπίτι μιας 54χρονης γυναίκας στην περιοχή του Λευκοχωρίου στην Ηλεία και έφυγαν χωρίς να πάρουν τίποτα, καθώς το θύμα τους αντέδρασε και τους ανάγκασε να τραπούν σε φυγή.

Οι τρεις δράστες φορώντας κουκούλες – και άγνωστο αν είχαν όπλα – μπήκαν στις 4 τα ξημερώματα στο σπίτι της γυναίκας μητέρας δύο παιδιών, απειλώντας την, πως αν δεν τους δώσει τα χρήματά της θα την σκοτώσουν.

Την ώρα του περιστατικού τα παιδιά της βρίσκονταν εντός της οικίας.

Η γυναίκα αντέδρασε και άρχισε να φωνάζει με αποτέλεσμα οι δράστες υπό το φόβο να γίνουν αντιληπτοί στη γειτονιά, να μπουν στο αυτοκίνητο τους και να τραπούν σε φυγή.

Οι δράστες πριν απομακρυνθούν από το χωριό εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο τους και το πυρπόλησαν για να σβήσουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο είχε κλαπεί το ίδιο βράδυ από την περιοχή της Γαστούνης.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Α.Τ. Πηνειού.

Πηγή: ilialive.gr

