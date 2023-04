Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: 11χρονος έπεσε από ποδήλατο και διασωληνώθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας και υποβλήθηκε σε εγχείρηση η οποία διήρκεσε περισσότερο από 6 ώρες.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην ΜΕΘ παίδων του νοσοκομείου Ρίου 11χρονος μετά από τραυματισμό του με ποδήλατο.

Το αγόρι μεταφέρθηκε χθες στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Αμέσως μπήκε στο χειρουργείο , όπου εγχειρίστηκε και στην συνέχεια με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο νοσοκομείου Ρίου, όπου και έχει διασωληνωθεί, ενώ την παρακολούθησή του έχει αναλάβει ο εντατικολόγος διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων Ανδρέας Ηλιάδης.

Να σημειωθεί ότι για την εγχείρηση, που διήρκησε πάνω από 6 ώρες, έφθασαν και γιατροί από το νοσοκομείο "Αγ. Ανδρέας".

Το παιδί τραυματίστηκε όταν κάνοντας ποδήλατο σε περιοχή του Μεσολογγίου έχασε τον έλεγχο και "καρφώθηκε" σε μάντρα , με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα.

Ο 11χρονος είχε έλθει τις τελευταίες ημέρες από την Αθήνα , όπου διαμένει, με την μητέρα του στο Μεσολόγγι.

Πηγή: tempo24.news