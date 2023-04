Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Η οικιακή βοηθός ήταν… ελαφροχέρα

Σοκ προκάλεσε στους αστυνομικούς η "αποκάλυψη" που έκανε η 46χρονη οικιακή βοηθός.

Στην αυτόφωρη σύλληψη 46χρονης από την Γεωργία προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά, όταν μετέβησαν σε οικία της περιοχής αρμοδιότητάς τους, μετά από κλήση της ιδιοκτήτριας για απόπειρα κλοπής.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η προαναφερόμενη γυναίκα, εκμεταλλευόμενη την εργασία της ως οικιακή βοηθός, προσπάθησε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό από τσάντα που βρισκόταν μέσα σε ντουλάπα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία της συλληφθείσας όπου εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά, τα οποία είχε αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο από την παθούσα, τα οποία της αποδόθηκαν.

Από την προανάκριση, αλλά και την ομολογία της 46χρονης, προέκυψε ότι, προέβη τρείς φορές σε κλοπή χρηματικών ποσών από την οικία όπου εργαζόταν.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

