Καβάλα

Καβάλα: Έκλεψαν κοσμηματοπωλείο και πήγαν στη Θεσσαλονίκη να πουλήσουν τα κλοπιμαία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κλοπή πήγε καλά για τους δράστες, όχι όμως και η πώληση των κλοπιμαίων. Τι προέκυψε από την αστυνομική έρευνα.

Συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη δύο άτομα για κλοπή κοσμημάτων μεγάλης αξίας, τα οποία επιχείρησαν αργότερα να πουλήσουν σε ενεχυροδανειστήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη ένας ημεδαπός και μία ημεδαπή για διακεκριμένη κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες, ο ένας συλληφθείς με δύο ακόμη συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται από τις Αρχές, διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στην πόλη της Καβάλας αποσπώντας από το κατάστημα κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Στην συνέχεια, οι δράστες μετέβησαν σε ενεχυροδανειστήριο στην πόλη της Θεσσαλονίκης και διέθεσαν τα κλοπιμαία προς πώληση, τα οποία έγιναν αποδεκτά έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο δράστες το ίδιο χρονικό διάστημα διέρρηξαν επιπλέον μία επιχείρηση στην Καβάλα αφαιρώντας από το εσωτερικό της χρηματικό ποσό και τρεις φιάλες αλκοόλ.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε μέρος των κλεμμένων κοσμημάτων τα οποία αποδόθηκαν στον δικαιούχο τους, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.

Ειδήσεις σήμερα:

Champions League: Μάντσεστερ Σίτι και Ίντερ έκαναν άλματα πρόκρισης

Τράμπ: Ο Μπάιντεν δεν θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές

Καιρός - Μεγάλη Τετάρτη: τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας