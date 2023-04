Ιωάννινα

Ιωάννινα - Οπαδική βία: Νέα σύλληψη για την συμπλοκή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βάρος του συλληφθέντα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.



Η Αστυνομία εντόπισε και τον τελευταίο οπαδό ο οποίος φέρεται να έχει εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στην περιοχή των Σεισμόπληκτων στα Ιωάννινα.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και του τελευταίου οπαδού, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, συμπλοκής και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και περί φωτοβολίδων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Στη σύλληψη και του τελευταίου ημεδαπού, που κατηγορείται για συμμετοχή στη συμπλοκή με οπαδικά κίνητρα, η οποία έλαβε χώρα την 07-04-2023 στα Ιωάννινα, προχώρησαν χθες (12-04-2023) το βράδυ αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων (σχετικά τα από 08-04-2023 και 12-04-2023 Δελτία Τύπου).

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον κ. Ανακριτή Ιωαννίνων για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, συμπλοκής και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και περί φωτοβολίδων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα αρμοδίως."

Εν τω μεταξύ, χθες με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκαν οι 5 από τους 6 συλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων την περασμένη Παρασκευή στα σεισμόπληκτα Ιωαννίνων.