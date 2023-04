Χανιά

Χανιά: Μεγάλη φωτιά εν μέσω ισχυρών ανέμων

Το μέτωπο της φωτιάς έχει πάρει μεγάλη έκταση καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής για φωτιά στο χωριό Σφηνάρι του Δήμου Κισσάμου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο σε γεωργική έκταση,

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 11 οχήματα συνολικά και 25 Πυροσβέστες από την Κίσσαμο, τα Χανιά, την Κάντανο και τον Καμπανό, ενώ συνδράμει και υδροφόρα του Δήμου

Η πυροσβεστική δίνει μάχη ώστε να μπορέσει να περιορίσει την εστία της πυρκαγιάς καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν κινδυνεύουν κατοικίες.

