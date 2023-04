Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Πρώτη Ανάσταση με σπάσιμο σταμνών (εικόνες)

Για άλλη μία χρονιά ο κόσμος που επισκέφθηκε το νησί είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα έθιμα του Μεγάλου Σαββάτου.



Η Μεγάλη Εβδομάδα στο νησί της Ζακύνθου έχει ένα δικό της χρώμα, καθώς διατηρεί ένα ξεχωριστό τυπικό στις θρησκευτικές της τελετές και έχει δικά της πανάρχαια έθιμα.

Λίγο μετά τις 06.30 ένα ξεχωριστό θρησκευτικό έθιμο που γίνεται στο νησί της Ζακύνθου τελέστηκε. Συγκεκριμένα έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου γίνεται η πρώτη Ανάσταση (Gloria) και μόλις σβήσουν τα φώτα γίνεται ο “σεισμός”. Είναι η αναπαράσταση του σεισμού, που άνοιξε το καινό μνημείο, κύλησε την βαριά πλάκα και ελευθέρωσε το «εν εταίρα μορφή» σώμα του Θεανθρώπου, να βγει από τον τάφο, όπως ακριβώς εικονίζεται στην ντόπια εικονογραφία, με την σημαία στο χέρι και την δόξα του νικητή του θανάτου.

Ουσιαστικά βγαίνουν έξω από την εκκλησία μεγάλοι σιδερένιοι ντενεκέδες και αρχίζουν και τους χτυπάνε με μεγάλα σίδερα για να κάνουν θόρυβο, ενώ ηχούν και τα δυναμιτάκια σαν να γίνεται σεισμός.

Την ίδια στιγμή στην Πλατεία Αγίου Μάρκου οι συμπολίτες κάνουν μεγάλους κύκλους και προχωρούν στο σπάσιμο των πήλινων σταμνών που προμηθεύτονται λίγη ώρα πριν από το ίδιο σημείο, ενώ παίρνουν και τα λεγόμενα “ματζέτα” που είναι ουσιαστικά μποκέδες από μυρτιά και λουλούδια της φύσης για να ευχηθούν και του χρόνου.

Βέβαια στο σπάσιμο της στάμνας χρειάζεται προσοχή σε όσους ρίχνουν γιατί είναι εύκολο κάποιος να τραυματιστεί αν δεν υπάρξει προσοχή από όσους ρίχνουν τις στάμνες, καθώς θα πρέπει να έρχονται μπροστά από τους κύκλους που σχηματίζονται και όχι να ρίχνουν από πίσω.

