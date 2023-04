Ηράκλειο

Χανιά: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε στην πομπή του Επιταφίου!

Τρόμο σε χωριό στα Χανιά σκόρπισε ο οδηγός του αυτοκινήτου που έχασε την έλεγχο και έπεσε πάνω στον κόσμο.



Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε πομπή του Επιταφίου προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα σε χωριό της Κισάμου στα Χανιά όταν ένας 28χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αγροτικού οχήματός του και εμβόλισε την πομπή του Επιταφίου.

Άμεσα στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους περισσότερους πιστούς να προλαβαίνουν να απομακρύνονται πριν τους χτυπήσει το αυτοκίνητο.

Δυστυχώς όμως, δύο άτομα – ένας 43χρονος και μία 60χρονη – δεν πρόλαβαν με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από το αγροτικό.

Ευτυχώς και οι δύο έφεραν ελαφρά τραύματα ενώ στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία που συνέλαβε τον 28χρονο οδηγό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αλκοτέστ που του έκαναν διαπίστωσαν πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

