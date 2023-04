Ρεθύμνου

Κρήτη: Εκπυρσοκρότησε όπλο - Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

Άσχημη κατάληξη για την 42χρονη είχε η επίσκεψη σε φιλικό σπίτι. Συνελήφθη ο κάτοχος του όπλου.

Μία 42χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με τραύματα από πυροβόλο όπλο στην κοιλιακή χώρα, μετά από αιματηρό περιστατικό που συνέβη σε χωριό του Δήμου Αγίου Βασιλείου, χθες Μεγάλη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα πήγε επίσκεψη σε φιλικό της σπίτι, στο οποίο βρισκόταν και ένας 30χρονος, ο οποίος είχε μαζί όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα.

Από άγνωση μέχρι στιγμής αιτία, το οπλο εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί στην κοιλιά και ο 30χρονος στο χέρι.

Η αστυνομία εξετάζει με προσοχή το περιστατικό ενώ ο κάτοχος συνελήφθη.

