Αρκαδία

Ανάσταση – Λεωνίδιο: Τέσσερεις τραυματίες από βεγγαλικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Τρίπολης, καθώς φέρουν εγκαύματα στα χέρια και το στήθος.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στην προσπάθεια τους να πυροδοτήσουν βεγγαλικά, λίγο μετά την Ανάσταση, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη στην ενορία του Αγίου Βασίλειου Λεωνιδίου.

Οι τέσσερις νεαροί άνδρες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου για τις πρώτες βοήθειες.

Οι δυο από αυτούς διακομίστηκαν στην Τρίπολη, αφού φέρουν εγκαύματα στα χέρια και το στήθος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανάσταση - Ρόδος: Με εγκαύματα από βεγγαλικά 7χρονη (εικόνες)

Κυριακή του Πάσχα: Τι γιορτάζουμε - Γιατί σουβλίζουμε αρνί

Η Ανάσταση στη Μητρόπολη Αθηνών και σε όλες τις εκκλησίες ανά την Ελλάδα