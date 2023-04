Αχαΐα

Πάτρα: Έκαψαν τα μηχανάκια αστυνομικού την ώρα της Ανάστασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τον εμπρηστικό μηχανισμό κάηκαν ολοσχερώς τρία δίκυκλα και προκλήθηκαν ζημιές στην πρόσοψη του σπιτιού.

Φωτιά σε τρία δίκυκλα που ανήκουν σε αστυνομικό έβαλαν άγνωστοι την ώρα της Ανάστασης προκαλώντας προβληματισμό στην τοπική ΕΛΑΣ για την ενέργεια.

Συγκεκριμένα την ώρα που όλοι βρίσκονταν στις εκκλησίες , καθώς οι καμπάνες χτυπήσουν χαρμόσυνα για την Ανάσταση άγνωστοι πυροδότησαν , όπως όλα δείχνουν, εμπρηστικό μηχανισμό, στην περιοχή του Κάστρου της Πάτρας , στην οδό Φρουρίου.

Αμέσως τυλίχθηκαν στις φλόγες και κάηκαν ολοσχερώς τρία μηχανάκια που ανήκουν σε αστυνομικό. Από την πυρκαγιά που προκλήθηκε υπάρχουν ζημιές και στην πρόσοψη ενός σπιτιού.

Η Πυροσβεστική που έφθασε σχεδόν αμέσως κατάφερε να σβήσει την φωτιά, ενώ η γειτονιά "σηκώθηκε στο πόδι".

Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ τα τρία δίκυκλα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Ανάσταση - Ρόδος: Με εγκαύματα από βεγγαλικά 7χρονη (εικόνες)

Κυριακή του Πάσχα: Τι γιορτάζουμε - Γιατί σουβλίζουμε αρνί

Η Ανάσταση στη Μητρόπολη Αθηνών και σε όλες τις εκκλησίες ανά την Ελλάδα