Ηλεία

Ηλεία - χαλάζι: Βιβλική καταστροφή σε καλλιέργειες (εικόνες)

Βιβλική είναι η καταστροφή που έχουν υποστεί δεκάδες αγρότες στην Ηλεία μετά το πρωινό πέρασμα σφοδρότατης χαλαζόπτωσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ilialive.gr.

Από τα παράλια των Δουναίικων και του Αγ. Ηλία, έως την Πηνεία, αρκετές περιοχές "ντύθηκαν" στα λευκά από το χαλάζι που άρχισε να πέφτει από τις 7 το πρωί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν υποστεί ολική καταστροφή καλλιέργειες με καρπούζι και πατάτα, βυθίζοντας στην απόγνωση τους αγρότες που σε λίγες εβδομάδες θα προχωρούσαν στην συγκομιδή του προϊόντος.

