Βόλος: Λαβωμένη φώκια στην Νέα Αγχίαλο (βίντεο)

Στο λιμανάκι της Νέας Αγχιάλου βρέθηκε μία λαβωμένη φώκια.

Μία τραυματισμένη φώκια εντοπίστηκε στο λιμάνι της Νέας Αγχίαλου τη Δευτέρα του Πάσχα.

Το λαβωμένο θηλαστικό εντόπισε περαστικός από το σημείο και το κατέγραψε σε βίντεο.

Η φώκια βρισκόταν μεταξύ σκαφών και όπως φαίνεται, είχε τραυματίσει τη δεξιά πλευρά του σώματός της.

Πηγή: gegonota.news

Βίντεο: Facebook/Μάριος Καρανάσιος

