Ηράκλειο

Αρχαιοκαπηλία – Ηράκλειο: Στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τρεις από τους επτά κατηγορούμενους οδηγούνται στη φυλακή. Η τύχη των υπολοίπων.

(εικόνα αρχείου)

Στη φυλακή οδηγούνται άμεσα οι 3 από τους 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση αρχαιοκαπηλίας που εξιχνιάστηκε προ ημερών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Ειδικότερα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 46χρονος ξυλουργός, ο 56χρονος πρώην λιμενικός και ο 39χρονος φούρναρης από τον Κρουσώνα.

Στον αντίποδα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι υπόλοιποι 4 που απολογήθηκαν σήμερα Παρασκευή: Πρόκειται για τον 72χρονο πρώην συνταξιούχο αρχαιοφύλακα, τον 69χρονο Ιταλό, έναν 46χρονο από τον Κρουσώνα κι έναν 27χρονο που είχε το ρόλο του διερμηνέα-μεταφραστή.

Ας σημειωθεί ότι ο 72χρονος συνταξιούχος αρχαιοφύλακας είναι ο μοναδικός κατηγορούμενος από τους «3» του φερόμενου ως βασικού «πυρήνα», ο οποίος δεν προφυλακίστηκε (οι άλλοι δύο είναι ο 46χρονος ξυλουργός κι ο 56χρονος πρώην λιμενικός). Στον 72χρονο απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ θα πρέπει να εμφανίζεται μια φορά το μήνα στο Α.Τ. της περιοχής του. Εξάλλου, θα πρέπει να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ.

Ελεύθερος αφέθηκε και ο Ιταλός με 10.000 ευρώ εγγύηση ο οποίος ήρθε στην Κρήτη ως επίδοξος αγοραστής. Ελεύθεροι και ο βοσκός και ο διερμηνέας με περιοριστικούς όροους.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν για να απολογηθούν ο 44χρονος και ο 70χρονος οι οποίοι χθες Πέμπτη έθεσαν εαυτούς στη διάθεση της ανακρίτριας μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη: προθεσμία να απολογηθεί η γυναίκα που έβαλε φωτιά στον σύζυγο της

Εκλογές: Βορίδης, Χατζηγιαννάκης και Λοβέρδος για την προκήρυξη και τις συνεργασίες (βίντεο)

Γιώργος Παπαδάκης: Οι ευχές των συνεργατών του για τη γιορτή του (βίντεο)