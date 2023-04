Κορινθία

Κόρινθος: Ανήλικοι οι δράστες των βανδαλισμών στο κοιμητήριο Εξαμιλίων (εικόνες)

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο



Επιπλέον, συνελήφθη ακόμη ένα άτομο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου υπόθεση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας σε κοιμητήριο στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Για την υπόθεση αυτή, χθες (21.4.2023) το βράδυ στα Εξαμίλια Κορινθίας, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) και Ειδικών Ελέγχων (Ο.Ε.Ε.) Κορινθίας, συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι ημεδαποί.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η οποία περιλαμβάνει ακόμη δύο ανήλικους ημεδαπούς.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, προέκυψε ότι οι ανωτέρω ανήλικοι, απογευματινές ώρες της 20.4.2023, στο χώρο του κοιμητηρίου στα Εξαμίλια Κορινθίας, προέβησαν σε εκτεταμένες φθορές σε τουλάχιστον -50- χώρους ταφής νεκρών.

Τέλος, για την υπόθεση αυτή συνελήφθη ακόμη ένας 35χρονος ημεδαπός για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

πηγή εικόνων: korinthostv.gr

