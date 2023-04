Θεσσαλονίκη

Χαλκηδόνα – Μητροκτονία: Το χρονικό της σύλληψης και τα πρώτα λόγια του 34χρονου

Ο άνδρας που βοήθησε στη σύλληψη του καθ’ομολογίαν μητροκτόνου μίλησε στον ΑΝΤ1. Τα πρώτα λόγια του 34χρονου στους αστυνομικούς.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο 34χρονος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σκότωσε την ίδια του τη μητέρα πριν από είκοσι ημέρες. Συνελήφθη όταν ένοικοι πολυκατοικίας τον εντόπισαν να κινείται μέσα σε αυτή και κάλεσαν την Άμεση Δράση.

Με ξυρισμένο κεφάλι, βρώμικα ρούχα και ένα σουγιά στην τσέπη του μπουφάν του, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 34χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Χαλκηδόνας.

Ο 34χρονος παρότι φαινόταν σε άσχημη κατάσταση, δεν συνεργάστηκε εξ’ αρχής με τις αρχές. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πολυκατοικία στην περιοχή του Φαλήρου στη Θεσσαλονίκη, έδωσε ψεύτικα στοιχεία. Όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν σημάδια διάρρηξης σε κανένα από τα διαμερίσματα, τον πίεσαν και τελικά τους έδωσε την πραγματικότητα. Τότε αντιλήφθηκαν ότι έχουν μπροστά τον μητροκτόνο που αναζητούνταν εδώ και 20 ημέρες. Του πέρασαν χειροπέδες, τον έβαλαν στο περιπολικό και τότε φέρεται να είπε «εγώ σκότωσα τη μάνα μου».

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας στο Φάληρο της Θεσσαλονίκης, τον πέρασαν για διαρρήκτη και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Ο νεαρός ο οποίος τον εντόπισε περιγράφει στον ΑΝΤ1 το χρονικό της σύλληψης.

«Άκουγα κάτι ήχους στην οικοδομή. Είδα το ασανσέρ να ανεβοκατεβαίνει. Έκανα ένα βήμα προς τα πάω είδα κάποιον με κουκούλα με απέφυγε. Κατάλαβα κάτι συμβαίνει…. Τον πετύχαμε στο ισόγειο», δήλωσε ο άνδρας στον ΑΝΤ1.

Ο 34χρονος περίπου στις 6.00 άνοιξε την πόρτα αυτής της πολυκατοικίας, μπήκε μέσα έγινε αντιληπτός από ενοίκους της οικοδομής οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

«Είπε ότι ήταν επίσκεψη σε κάποιο σπίτι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Μιλούσε στο κινητό, είπε ότι είναι άστεγος του είπα δεν γίνεται να είσαι άστεγος με κινητό αφής, τον σταμάτησα εδώ πέρα και καλέσαμε την αστυνομία. Προσπάθησε να φύγει αλλά τον κράτησα», συμπλήρωσε ο ένοικος της πολυκατοικίας.

Το χρονικό της μητροκτονίας σοκάρει. Ο 34χρονος σκότωσε την 71χρονη πυροβολώντας της στο κεφάλι εξ’ επαφής σε ερημική περιοχή στον Κορινό Πιερίας. Οδήγησε 61 χιλιόμετρα με τη νεκρή μητέρα του στο διπλανό κάθισμα, από επαρχιακές οδούς προκειμένου να αποφύγει τα διόδια και να καταλήξει έξω από τα κοιμητήρια της Χαλκηδόνας. Εκεί εντοπίστηκε το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει και η σορός της ηλικιωμένης.

Από τις έρευνες που έγιναν στο σπίτι, όπου διέμεναν θύμα και δράστης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κυνηγητικό όπλο,

9 φυσίγγια,

κλειδιά του Ι.Χ. οχήματος,

ρουχισμός με ίχνη αίματος και

και ιδιόχειρο σημείωμα, στο οποίο ο 34χρονος ομολογούσε την πράξη του και εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους σκότωσέ τη μητέρα του.

Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Κατερίνης.

