Μαγνησία

Βόλος: Κοπάδια από μέδουσες “μαύρισαν” τον Παγασητικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέδουσες Aequorea forskalea κατέκλυσαν τον Παγασητικό, από τον Κατήραγα μέχρι την Αφησσο, σε όλη την ακτογραμμή.

Την επανεμφάνισή τους έχουν κάνει οι μέδουσες στις ακτές του Βόλου, μετά την έντονη παρουσία τους κατά τη διάρκεια του περσινού καλοκαιριού.

Το παραλιακό μέτωπο από τον Μάραθο, την Νέα Αγχίαλο και τις ακτές του Πηλίου, έχει γεμίσει από κοπάδια μεδουσών, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες ανήκουν στο είδος Aequorea forskalea και είναι ακίνδυνες.

Κάτοικοι της περιοχής διαπίστωσαν ότι τις τελευταίες ημέρες ο πληθυσμός τους αυξήθηκε, μετατρέποντας το χρώμα της θάλασσας από γαλάζιο σε μαύρο.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αθήνα

Χαλκηδόνα: Ο μητροκτόνος ταξίδεψε 60 χιλιόμετρα με την σορό στο αυτοκίνητο

Βόλος: στη φυλακή άνδρας που βρέθηκε για 7η φορά να οδηγεί μεθυσμένος