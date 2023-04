Λάρισα

Φάρσαλα: Βοσκός πέταξε πέτρα στο κεφάλι οδηγού γιατί παραπονέθηκε για τα πρόβατα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ανυπόμονος οδηγός κατέληξε νοσοκομείο και ο ...νευρικός βοσκός στο αστυνομικό τμήμα Αλμυρού



Άγριος καυγάς ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής μεταξύ ενός 46χρονου Βολιώτη και ενός βοσκού κοντά στην περιοχή των Φαρσάλων.

Ειδικότερα, ο οδηγός κατευθυνόταν προς τα Φάρσαλα, όταν στην περιοχή του Κοκκινόβραχου σταμάτησε απότομα, καθώς ένα κοπάδι προβάτων είχε βγει στον δρόμο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του.

Ο 46χρονος οδηγός άρχισε να κορνάρει με τον βοσκό να του συνιστά υπομονή, λέγοντας του να οδηγάει με μικρότερη ταχύτητα.

Η κατάσταση μετά από λίγο βγήκε εκτός ορίων με τους δύο άνδρες να καυγαδίζουν και τον βοσκό να πετάει μία πέτρα στο κεφάλι του 46χρονου, προκαλώντας του θλαστικά τραύματα. Στη συμπλοκή συμμετείχε και ο αδερφός του βοσκού, χτυπώντας τον οδηγό στο χέρι.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί από το ΑΤ Αλμυρού, ενώ ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023 - Μητσοτάκης: ο Τσίπρας στρώνει το χαλί για την ήττα του

Πλαταμώνας: 19χρονος ο νεκρός στο τροχαίο με λεωφορείο και δύο ΙΧ (εικόνες)

Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από την διαδρομή “Αγία Σοφία - Πλατεία Δημοκρατίας”