Θεσσαλονίκη: άνδρας διέρρηξε κτηνοτροφική μονάδα και έκλεψε αρνιά

Πώς ο άνδρας κατάφερε να "αρπάξει" τα αρνιά από στάνη και να τα μεταφέρει στη δική του.

Ένα ακόμη περιστατικό ζωοκλοπής, διαλευκάνθηκε από τις Αρχές, αυτή τη φορά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Δικογραφία σε βάρος ενός 55χρονου αλλοδαπού σχημάτισαν οι Αρχές ο οποίος στις αρχές του Απριλίου εισήλθε περισσότερες από μία φορές σε κτηνοτροφική μονάδα και αφαίρεσε συνολικά 10 αρνιά.

Σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκηδόνας σε βάρος 55χρονου αλλοδαπού για ζωοκλοπή, διότι όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το διάστημα από 04-04-2023 έως 06- 04-2023 διέρρηξε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Νέας Μεσήμβριας ιδιοκτησίας 57χρονου ημεδαπού και αφαίρεσε 10 αρνιά.

Σε έρευνα κτηνοτροφικής μονάδας του δράστη βρέθηκαν 2 αρνιά που είχαν κλαπεί και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

