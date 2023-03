Παράξενα

Πρέβεζα: διέρρηξε στάνη και έκλεψε ολόκληρο κοπάδι πρόβατα

Πώς έδρασε ο ζωοκλέφτης που... φόρτωσε δεκάδες πρόβατα απο τη στάνη.

Μια ιδιαίτερη περίπτωση ζωοκλοπής εξιχνίασαν οι αρχές στην Πρέβεζα.

Ο δράστης που συνελήφθη, μπήκε τη νύχτα μέσα σε στάνη και έκλεψε όχι, ένα αλλά 68 πρόβατα, όλόκληρο δηλαδή το κοπάδι.

Στη συνέχεια, μετέφερε με φορτηγό τα ζώα σε ποιμνιοστάσιο ενός άλλου άνδρα που κατηγορείται με τη σειρά του για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος,

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Στη σύλληψη δύο ημεδαπών προχώρησαν το πρωί της Πέμτπης (23-03-2023), αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Πρέβεζας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- ζωοκλοπή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, νυχτερινές ώρες της 22-23/03/2023, ένας από τους κατηγορούμενους εισήλθε σε ποιμνιοστάσιο σε περιοχή της Πρέβεζας, από όπου αφαίρεσε -68- πρόβατα, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε με Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, σε ποιμνιοστάσιο του συγκατηγορούμενού του.

Ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ποιμνιοστάσιο του δεύτερου κατηγορούμενου, εντοπίστηκε το σύνολο των κλεμμένων προβάτων και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Το Ι.Χ. φορτηγό που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για την τέλεση της κλοπής των ζώων κατασχέθηκε, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πρέβεζας."

