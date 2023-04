Λέσβος

Μυτιλήνη: Η απολογία της γυναίκας που έβαλε φωτιά στον άνδρα της και η “μετάνοια” (βίντεο)

Με λυγμούς μιλά ο πατέρας της κατηγορούμενης που έλυσε με βενζίνη τον άνδρα της και έβαλε φωτιά.

Λίγο μετά τη μίαμιση το μεσημέρι, ξεκίνησε η απολογία της 48χρονης γυναίκας που περιέλουσε με βενζίνη και έβαλε φωτιά τον σύζυγό της στη Μυτιλήνη.

Ο πατέρας της κατηγορούμενης, ξέσπασε σε λυγμούς όπως αναφέρει το stonisi.gr μετά την κατάθεσή του στον ανακριτή το μεσημέρι της Δευτέρας, μετά την αποτρόπαια πράξη που ομολόγησε η ίδια.

Ο ίδιος συνάντησε την κόρη του, έπειτα από μέρες καθώς εκείνη κρατούνταν στο αστυνομικό Τμήμα, έξω από το γραφείο του ανακριτή στο Δικαστικό Μέγαρο Μυτιλήνης, όπου οδηγήθηκε συνοδεία αστυνομικών το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Το μετάνιωσε η Μαρία μου...» επανέλαβε, επιμένοντας στο αίτημά του να μην προφυλακιστεί η κόρη του καθώς είναι η μόνη που τον φροντιζει. Από την άλλη αναφέρθηκε σε περιστατικά κακοποίησης από τον σύζυγό της στην κόρη του.

Την ίδια ώρα, μάχη για τη ζωή του δίνει ο 58χρονος ιδιοκτήτης ταβέρνας στη Μυτιλήνη. που υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου. Ο άντρας, στη διάρκεια καβγά, δέχθηκε επίθεση από τη σύζυγό του, η οποία τον περιέλουσε με βενζίνη και στη συνέχεια άναψε φωτιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγόρος της, ζήτησε να γίνει ιατροδικαστική εξέτασή της προκειμένου να διαπιστωθούν τα εγκαύματά της στα χέρια αλλά και διάφοροι μώλωπες που φέρει ως αποτέλεσμα ενδοοικογενεικής βίας όπως είπε.

Επίσης ισχυρίστηκε ότι η 48χρονη έχει εθισμό σε εξαρτησιογόνες ουσίες όπως είναι το αλκοόλ λόγω της απώλειας δύο παιδιών το πρώτο σε ηλικία 7 ετών και το δεύτερο σε ηλικία 19 ετών.

