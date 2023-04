Λέσβος

Μυτιλήνη: προθεσμία να απολογηθεί η γυναίκα που έβαλε φωτιά στον σύζυγο της

Προθεσμία να απολογηθεί έλαβε η 49χρονη που έβαλε φωτιά στον σύζυγό της.

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε από το Δικαστήριο η 49χρονη που περιέλουσε με βενζίνη και έβαλε φωτιά τον σύζυγό της στη Μυτιλήνη.

H γυναίκα αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβίασης της νομοθεσίας για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το lesvosnews.net οι προστριβές στο σπίτι του ζευγαριού ήταν συνεχείς. Οι διαπληκτισμοί ήταν συχνοί, ακόμη και μέσα στην επιχείρηση τους. Όμως, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η 49χρονη θα έφτανε σε αυτό το σημείο, όπως λένε οι άνθρωποι που τους γνωρίζουν.

Ο δικηγόρος της, ζήτησε να γίνει ιατροδικαστική εξέτασή της προκειμένου να διαπιστωθούν τα εγκαύματά της στα χέρια αλλά και διάφοροι μώλωπες που φέρει ως αποτέλεσμα ενδοοικογενεικής βίας όπως είπε.

Επίσης ισχυρίστηκε ότι η 48χρονη έχει εθισμό σε εξαρτησιογόνες ουσίες όπως είναι το αλκοόλ λόγω της απώλειας δύο παιδιών το πρώτο σε ηλικία 7 ετών και το δεύτερο σε ηλικία 19 ετών.

Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται διασωληνωμένος με πολύ σοβαρά εγκαύματα (45%) πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού σε λαιμό, θώρακα, πλάτη και πόδια και έχει μεταφερθεί χτες Πέμπτη το βράδυ αεροπορικώς στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Ο επιχειρηματίας, αρχικά, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ, ωστόσο κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη. Η διασωλήνωσή του έγινε άμεσα, καθώς φέρει μεγάλο εύρος εγκαυμάτων πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού σε λαιμό, θώρακα, πλάτη και πόδια, ενώ δυσκολευόταν να αναπνεύσει.

Η μοίρα είχε χτυπήσει άσχημα την οικογένεια όταν έχασε σε διαφορετικούς χρόνους τα δύο από τα τρία παιδιά της.

Το ένα από τα παιδιά της οικογένειας πνίγηκε στη θάλασσα και το άλλο σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα εμφάνιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας της απώλειας των παιδιών της μην μπορώντας να διαχειριστεί τον θάνατό τους.

Όπως λένε γείτονες εξαιτίας των προβλημάτων αυτών, ξεσπούσε συχνά πάνω στον άνδρα της και τον κακομεταχειριζόταν.

Ωσπου έριξε εύφλεκτο υλικό στον επιχειρηματία τον περιέλουσε και του έβαλε φωτιά.

Ξεσπούν οι συγγενείς του θύματος

Οι συγγενείς του ξεσπούν στο nealesvou.gr κατά της νύφης τους στην οποία καταλογίζουν ότι είχε κάνει το βίο αβίωτο στον άντρα της ενώ η ίδια πρόσεχε τον εαυτό της.

Οι συγγενείς αποδίδουν την ενέργεια της γυναίκας στη χρήση αλκοόλ ενώ στο ερώτημα γιατί ο επαγγελματίας της εστίασης δεν χώριζε τη σύζυγό του εφόσον δεν περνούσε καλά μαζί της η απάντηση που δίνουν είναι ότι έκανε υπομονή για να μην διαλυθεί η οικογένεια καθώς έχουν ένα παιδί.

Μάλιστα η αδελφή του θύματος δηλώνει ότι ενώ εργαζόταν κατά το παρελθόν και η ίδια στην επιχείρηση εστίασης του αδελφού της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πόστο της καθώς δεν ήταν επιθυμητή όπως λέει από τη νύφη τους για να μην βλέπει τα όσα συνέβαιναν.

Αυτή την ώρα οι αδελφές του άνδρα που νοσηλεύεται στη Θεσσαλονίκη το μόνο που εύχονται είναι να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να μη χάσει αυτή τη μάχη για τη ζωή αλλά να επιστρέψει και πάλι κοντά τους και στο παιδί του τους.

