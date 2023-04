Μαγνησία

Βόλος: Ξυλοκόπησε την κόρη του γιατί ασπάστηκε τον Ισλαμισμό

Με κολάρο και παραμορφωμένο πρόσωπο έφτασε μια γυναίκα στα δικαστήρια του Βόλου, εχθές, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον πατέρα της, επειδή αποφάσισε να ασπαστεί τον ισλαμισμό.

Η 24χρονη, που εργάζεται πλέον σε ιατρικό ερευνητικό εργαστήριο της Μεγάλης Βρετανίας όπου και σπούδασε βιοϊατρική, κατήγγειλε τον 50χρονο πατέρα της για ξυλοδαρμό.

«Με χτυπούσε για 20 λεπτά με ζωώδη χαρά γιατί δεν ήθελε να φορά μαντήλι στο κεφάλι» κατέθεσε στο δικαστήριο και ο πατέρας της έκλαιγε και ζητούσε συγγνώμη.

Η Εισαγγελέας της έδρας κυρία Παπακώστα, αφού υπερασπίστηκε το αυτονόητο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να πιστεύει σε όποιον θεό θέλει, ήταν καταπέλτης εναντίον του 50χρονου για την κακοποίηση, προτείνοντας τη φυλάκισή του.

Η 24χρονη, που μεγάλωσε σε χωριό της περιφέρειας του Δήμου Ρήγα Φεραίου, εμφανίστηκε με μάσκα στο δικαστήριο, κρύβοντας την παραμόρφωση που είχε υποστεί.

Η ίδια αποφάσισε να περάσει λίγες ημέρες με τους γονείς και τον 13χρονο αδελφό της , επιστρέφοντας από την Αγγλία, ενώ όπως είπε στην κατάθεσή της , είχε ενημερώσει τηλεφωνικά τους γονείς της για την απόφασή της να ασπαστεί τον ισλαμισμό. Είχαν αντιδράσει έντονα από το τηλέφωνο, της είχαν διαμηνύσει να μην έρθει στην Ελλάδα , αλλά όταν ηρέμησαν τα πνεύματα ήρθε το περασμένο Σάββατο για να τους δει. Όταν ο πατέρας της την είδε με μαντήλι την ώρα που πήγε να την παραλάβει από τον σταθμό των λεωφορείων στον Βόλο , άρχισε την επίθεση. «Μας ρεζιλεύεις παντού» της είπε και εκείνη του απάντησε πως το προνόμιο να ρεζιλεύει την οικογένειά του και την ίδια, το είχε για πολλά χρόνια εκείνος. Όταν έφτασαν σπίτι, οι διαμάχες δεν σταμάτησαν , ενώ την Κυριακή , η οικογένεια περίμενε συγγενείς στο σπίτι. Η 24χρονη φορώντας το μαντήλι της , αποφάσισε να μείνει στο δωμάτιό της και ο πατέρας της εξαγριώθηκε. Αρχισε να την χτυπάει με γροθιές , την έριξε κάτω και την κλωτσούσε στα πλευρά. Όταν η μητέρα της μπήκε στη μέση για να την σώσει από τα χέρια του , την χτύπησε σε εκείνη.



"Είναι επικίνδυνος"



«Μου είπε, πως σκοτώσει πρώτα εμένα και μετά το παιδί», δήλωσε στην κατάθεσή της η μητέρα , που πήγε και ζήτησε βοήθεια από τους γείτονες. «Έχεις πάρει τον δρόμο του διαβόλου» φώναζε ο πατέρας στην 24χρονη αιμόφυρτη κόρη του , ενώ ο ίδιος είναι άθεος, αλλά τηρεί τα έθιμα της χριστιανικής κοινότητα όπου ζει.



Η μητέρα παραδέχτηκε πως ο σύζυγός της είναι βίαιος και χτυπά την ίδια και τα παιδιά.



Η 24χρονη που γεννήθηκε σε χωριό του Βελεστίνου, βαφτίστηκε χριστιανή. Κατέθεσε πως μόλις την είδε ο πατέρας της στον σταθμό του ΚΤΕΛ με την μαντήλα ήταν έτοιμος να την «αρπάξει» και να γίνουν ρεζίλι.



«Στο σπίτι φώναζε πως οι μουσουλμάνοι είναι άρρωστοι και δεν άφηνε περιθώριο να του εξηγήσω πως είναι δικαίωμά μου να αναζητώ, να ερευνώ τις θρησκείες και να παίρνω αποφάσεις . Είμαι έτσι κι΄αλλιώς κατά της εμφάνισης γυμνών σημείων του σώματος», είπε και δήλωσε πως πολλές φορές η ίδια και η οικογένειά της είναι θύματα βίας του πατέρα της και άλλες τόσες φορές έχουν φοβηθεί πως θα κάνει πράξη την απειλή του, δηλαδή να τους σκοτώσει.



«Με χτυπούσε χωρίς έλεος. Δεν συγκινήθηκε , δεν μετάνιωσε. Φώναζα βοήθεια και όσο με χτυπούσε είχε στα μάτια του μια ζωώδη χαρά. Το είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου πως εάν με ξαναχτυπούσε θα τον καταγγείλω», είπε. Όση ώρα κατέθετε, ο πατέρας της, που εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο, όπως και η 24χρονη, δήλωνε μετανιωμένος και ζητούσε συγγνώμη , ενώ την διαδικασία παρακολουθούσε και το 13χρονο παιδί της οικογένειας.



«Τον θεωρώ επικίνδυνο τον πατέρα μου», ανέφερε η 24χρονη και αρνήθηκε όταν της προτάθηκε από την εισαγγελέα να δεχθεί διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης.



Ο 50χρονος στην κατάθεσή του, άφησε να εννοηθεί πως παλεύει τόσα χρόνια για τα παιδιά του και αγωνίζεται με λίγα χρήματα να τα βγάλει πέρα, θεωρώντας πως θα έπρεπε να υπακούν όλοι στις εντολές του γιατί τους συντηρεί. Μάλιστα είπε για την κόρη του πως ενώ ήξερε πως δεν είχε χρήματα για να την σπουδάσει, εκείνη έκανε ότι ήθελε.



«Στα νεύρα μου επάνω έγιναν όλα γιατί έχω και βαρύ χέρι. Δεν θα ακουμπήσω ξανά ούτε τρίχα από τα μαλλιά τους, δεν θα πειράξω ούτε μύγα», είπε απολογούμενος, με την Εισαγγελέα να του λέει πως έπρεπε πριν πολλά χρόνια να έχει βρεθεί στην θέση του κατηγορούμενου.

«Γυρίστε να δείτε την κόρη σας , θα μπορούσατε να την είχατε σκοτώσει. Επειδή τους δίνετε, όπως εσείς νομίζετε, ένα πιάτο φαϊ, θα τους κάνετε την ζωή μαρτύριο; », είπε απευθυνόμενη η Εισαγγελέας στον κατηγορούμενο. Τον χαρακτήρισε άνθρωπο βίαιο , χωρίς ηθικούς φραγμούς και χωρίς αγάπη για την οικογένειά του. Η Εισαγγελέας και οι δύο δικαστίνες της έδρας τον καταδίκασαν σε τρία χρόνια και τρεις μήνες χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, ενώ υπέρ της αναστολής της ποινής τάχθηκε ο πρόεδρος της έδρας. Ο 50χρονος έκλαιγε και ζητούσε συγγνώμη μέχρι να τον οδηγήσουν οι αστυνομικοί στα κρατητήρια για μεταγωγή στην φυλακή.

Πηγή: gegonota.news

