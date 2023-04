Δωδεκανήσα

Ρόδος - Γυναικολόγος: “ανέφικτη” η δίκη μετά τις 21 καταγγελίες για βιασμό ή παρενόχληση

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης, εκφράζονται αμφιβολίες για την διεξαγωγή της, μετά τις 21 καταγγελίες γυναικών για βιασμό ή παρενόχληση απο τον γιατρό τους.

Προς αναβολή οδεύει σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η προγραμματισμένη για την 8η Μαΐου 2023 εκδίκαση ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω της πολύκροτης υπόθεσης με κατηγορούμενο έναν 65χρονο γυναικολόγο – μαιευτήρα που καταμηνύθηκε από 21 γυναίκες για σεξουαλικά εγκλήματα.

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας κ.κ. Μύριαμ Τομαρά και Εύη Αρνιθενού κατέστησαν σαφές και με παράστασή τους στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου ότι οι μάρτυρες κατηγορίας και φερόμενες ως θύματα του κατηγορούμενου δεν δύνανται και από οικονομική άποψη να μεταβούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κω προκειμένου να συμμετάσχουν στη δίκη.

Ο συνολικός αριθμός των μαρτύρων που έχουν κλητευτεί είναι 42 ενώ αν υπολογίσει κανείς και τους προτεινόμενους από τις δύο πλευρές αναμένεται να ανέλθει στους 60.

Το γεγονός αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την διεξαγωγή της δίκης στην Κω και το αίτημα της υποστήριξης της κατηγορίας είναι η δίκη να πραγματοποιηθεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρόδου, γεγονός ανέφικτο στην παρούσα φάση καθώς η οποιαδήποτε αλλαγή της έδρας της δίκης προϋποθέτει την έκδοση σχετικού βουλεύματος που θα αιτιολογεί τους λόγους.

Θυμίζουμε ότι ο 65χρονος ιατρός κατηγορείται για βιασμό κατά συρροή, κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου για αντίσταση κατά συρροή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Του έχουν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ και της απαγόρευσης ασκήσεως του επαγγέλματος του γυναικολόγου.

Ο ιατρός παραπέμπεται ειδικότερα σε δίκη ως υπαίτιος του ό,τι επιχείρησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 9 γυναικών, χωρίς τη συναίνεσή τους.

Επιπλέον κατηγορείται ως υπαίτιος του ό,τι εντός της Γυναικολογικής – Μαιευτικής Κλινικής ενήργησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος περισσότερων προσώπων, με κατάχρηση προς αντίσταση και συγκεκριμένα εις βάρος 12 γυναικών αλλά και ότι προσέβαλε με γενετήσιες πράξεις και προτάσεις τη γενετήσια αξιοπρέπεια ακόμη μίας.

