Σαντορίνη: εξαρθρώθηκε κύκλωμα πορνείας

Πώς από μία καταγγελία για κλοπή, ξετυλίχθηκε το κουβάρι και οι Αρχές εξάρθρωσαν το κύκλωμα πορνείας που δρούσε στο νησί.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται μέλη του κυκλώματος που εξέδιδε γυναίκες στη Σαντορίνη, το οποίο είχε διαφημίσεις μάλιστα σε «ροζ» ιστοσελίδα.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη πέντε ατόμων και την ταυτοποίηση ακόμα τριών και έδωσε στη δημοσιότητα τον τρόπο δράσης του κυκλώματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας εξαρθρώθηκε χθες, Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, εγκληματική οργάνωση εμπορίας ανθρώπων, που δραστηριοποιείτο στο νησί της Θήρας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, εκ των οποίων 5 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 3 μέλη της οργάνωσης, που αναζητούνται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η οποία ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία για περιστατικό κλοπής, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένα:

• το αρχηγικό μέλος, ήταν ιδιοκτήτης παράνομου γραφείου ερωτικών συνευρέσεων, το οποίο διαφημιζόταν μέσω ιστοσελίδας, ενώ είχε αναλάβει τον εντοπισμό και τη στρατολόγηση γυναικών, φωτογραφίες των οποίων αναρτούσε στην ιστοσελίδα, με ψευδώνυμο και τοποθεσία δραστηριοποίησης,

• έτερο μέλος και σύζυγος του αρχηγικού, κανόνιζε τις ερωτικές συνευρέσεις με τους υποψήφιους πελάτες – περιηγητές της ιστοσελίδας, καθορίζοντας τον τόπο και τον χρόνο της συνεύρεσης, καθώς και τη χρηματική αμοιβή,

• έτερο μέλος φρόντιζε για την εξασφάλιση διαμονής των εκδιδόμενων γυναικών, μελών της οργάνωσης επικοινωνώντας με τα ξενοδοχεία διαμονής τους,

• έτερο μέλος είχε τον ρόλο του μεταφορέα από και προς τα ερωτικά ραντεβού και πληρωνόταν από τον εκάστοτε πελάτη,

• έτερο μέλος, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, παρείχε στις εκδιδόμενες γυναίκες δωμάτια για τις ερωτικές τους συνευρέσεις, ενώ

• στο κύκλωμα μετείχαν ως εκδιδόμενες, τρεις γυναίκες, με την αμοιβή για την ερωτική συνεύρεση να ποικίλει ανάλογα με τον τόπο, τον χρόνο και τις λοιπές παροχές.

Στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4.680 ευρώ και 205 λίρες Αγγλίας, 5 κινητά τηλέφωνα και σημειωματάριο στο οποίο αναγράφονταν ημέρες και ποσά από τα ραντεβού.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται."

