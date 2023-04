Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Απήγαν αλλοδαπό και πήραν λύτρα για να τον απελευθερώσουν

Οι Αρχές εξιχνίασαν την υπόθεση και πέρασαν χειροπέδες σε 2 Έλληνες και 3 Πακιστανούς συνεργούς τους.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν στη δυτική Θεσσαλονίκη καθώς κατηγορούνται για την αρπαγή και παράνομη κράτηση αλλοδαπού τον οποίο ελευθέρωσαν μετά την καταβολή, από συγγενή του θύματος, χρηματικού ποσού, ύψους 2.400 ευρώ.

Ύστερα από την καταγγελία στη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, για την αρπαγή και την παράνομη κράτηση, αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιχείρηση και εντόπισαν τους φερόμενους ως δράστες, τους οποίους αναγνώρισε ανεπιφύλακτα το θύμα.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς και τρεις υπηκόους Πακιστάν, ηλικίας 18 έως 46 ετών, οι οποίοι με τη χρήση σωματικής βίας, εκβίαζαν και απαιτούσαν από το θύμα τους, υπήκοο Τυνησίας, χρηματικό ποσό μέσω συγγενικών του προσώπων, προκειμένου να τον μεταφέρουν στο εσωτερικό της χώρας, με τελικό προορισμό χώρα της δυτικής Ευρώπης.

Δύο από τους φερόμενους ως δράστες εργάζονταν σε εταιρία αποστολής εμβασμάτων και γνωρίζοντας τον σκοπό της κατάθεσης-αποστολής των χρημάτων από συγγενικά πρόσωπα του θύματος, καταχώρησαν διαφορετικές ώρες αποστολής και διαφορετικά στοιχεία παραληπτών προκειμένου να αποκρύψουν την πραγματική ταυτότητά τους.

Από την αστυνομική έρευνα στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ράβδοι (μεταλλική και ξύλινη). Από την εταιρία κατασχέθηκαν οι σχετικές αποδείξεις των συναλλαγών και βιντεοληπτικό υλικό για περαιτέρω διερεύνηση.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράνομης μεταφοράς- προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, αρπαγής, εκβίασης, σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και παράνομης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

