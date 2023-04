Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η κλοπή “μαμούθ” στην Καλαμαριά

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 35χρονο αλλοδαπό που είχε «σηκώσει» από διαμέρισμα 300.000 ευρώ και κοσμήματα πολύ μεγάλης αξίας.

Σε περιοχή του νομού Αττικής εντοπίστηκε και συνελήφθη διαρρήκτης ο οποίος είχε «σηκώσει» από διαμέρισμα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 300.000 ευρώ, κοσμήματα χρηματικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ και 3 ηλεκτρονικές συσκευές (tablet).

Πρόκειται για 35χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη δυνάμει σχετικού Εντάλματος, στο πλαίσιο συνεργασίας αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς με αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Η διάρρηξη, σύμφωνα με σχετική καταγγελία, έγινε τον Νοέμβριο του 2022 όταν παραβιάστηκε παράθυρο διαμερίσματος 33χρονης, ερευνήθηκε ο χώρος και από το εσωτερικό αφαιρέθηκαν τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, έγινε έρευνα στο διαμέρισμα που διέμενε ο 35χρονος άντρας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κλειδιών θυρών διαφορετικών εταιρειών, μηχάνημα κοπής-διαμόρφωσης κλειδιών, αντικείμενα που διευκολύνουν τη διάρρηξη οικιών με αντικλείδι και κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε στο πλαίσιο της εγκληματικής του δράσης.

Επιπρόσθετα, βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών, για την οποία σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορυδαλλού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

