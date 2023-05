Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλοακαρνανία: Τροχαίο δυστύχημα με νταλίκα

Το τελευταίο του δρομολόγιο πραγματοποίησε ανήμερα της Πρωτομαγιάς ένας 54χρονος οδηγός νταλίκας. Πως έγινε το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πρωτομαγιάς στην Αιτωλοακαρνανία με θύμα έναν 54χρονο οδηγό νταλίκας που ανασύρθηκε νεκρός από το όχημα του.

Η νταλίκα εκτράπηκε της πορείας της στο 32ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Βόνιτσας, κοντά στα Παλιάμπελα.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση αστυνομίας και πυροσβεστικής που, με επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, συμμετείχε σε δύσκολη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό.

Χαρακτηριστικό είναι πως απαιτήθηκε χρήση μηχανήματος Jcb για την μετακίνηση μεγάλου όγκου χώματος στο οποίο προσέκρουσε η καμπίνα της νταλίκας.

Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση για το τραγικό συμβάν και παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Ο άτυχος άνδρας καταγόταν από το Μεσολόγγι και φέρεται να είχε ξεκινήσει το δρομολόγιο από την Ηγουμενίτσα.

Πηγή: agrinionews.gr

