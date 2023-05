Ηλεία

Κακοκαιρία - Ηλεία: Κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στο Κατάκολο λόγω ισχυρών ανέμων (βίντεο)

Στην επχείρηση συμμετέχει ένα ρυμουλκό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κατακόλου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την στιγμή η επιχείρηση ρυμούλκησης ενός κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι του Κατακόλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το patrisnews.gr, το πλοίο έχει «εγκλωβιστεί» στο λιμάνι και λόγω των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων που πνέουν εδώ και ώρα στην περιοχή δε μπορεί να αποπλεύσει και να εκτελέσει το δρομολόγιό του.

