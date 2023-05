Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΕΚΑΜ: Άσκηση με τρομοκράτες, ομήρους και πυροβολισμούς στο Μέγαρο Μουσικής (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση για την αντιμετώπιση τρομοκρατικής επίθεσης στο Μέγαρο Μουσικής.





Ένας πολίτης εξέρχεται τρέχοντας από την κύρια είσοδο του Κτιρίου Μ2 του συγκροτήματος των Μεγάρων Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μερικά μέτρα από την πόρτα και πριν φτάσει στο ειδικό τροχοφόρο τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού των ειδικών μονάδων ΕΚΑΜ, ένας κρότος και η πτώση του στο έδαφος μαρτυρούν πως πυροβολήθηκε. Μόλις λάβει την εντολή, μια ομάδα από ειδικά εκπαιδευμένους άντρες με την προστασία ειδικής αντιβαλιστικής ασπίδας υπό την κάλυψη σκοπευτών φτάνει στο σημείο όπου βρίσκεται ο τραυματίας, τον ανασηκώνει και τον μεταφέρει πίσω από το θωρακισμένο όχημα. Ένα ειδικό φορείο ετοιμάζεται, ο χτυπημένος πολίτης σταθεροποιείται και μεταφέρεται εκτός της περιοχής.

Πέρα από την ομάδα μπροστά στην είσοδο του κτιρίου, και άλλα εκπαιδευμένα στελέχη - μεταξύ των οποίων και ελεύθερος σκοπευτής - βρίσκονται μέσα σε σκάφος ταχείας επέμβασης και έχουν πλευρίσει από τη θάλασσα την περιοχή, ώστε να καλύπτουν και την έτερη πλευρά του κτιρίου. Ο διοικητής των ΕΚΑΜ που συντονίζει την επιχείρηση δίνει το σήμα να προχωρήσει η επιχείρηση για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο. Στους ασυρμάτους των στελεχών της συγκεκριμένης Αντιτρομοκρατικής Μονάδας θα ακουστεί η αντίστροφη μέτρηση 6,5,4,3,2,1 και στο καθορισμένο χρονικό σημείο κάποιος από τους ελεύθερους σκοπευτές που έχει καθαρό πεδίο θέασης των τρομοκρατών θα εξουδετερώσει την απειλή. Ήδη μια διαφορετική ομάδα των ΕΚΑΜ έχει πάρει τη θέση της αρχικής που είχε βρεθεί στον χώρο. Είναι μια έτερη, εκπαιδευμένη να λειτουργεί με ειδικό εξοπλισμό που προστατεύει από ράδιο- βιοχημικά συμβάντα ομάδα. Η ομάδα τώρα εισέρχεται στο κτίριο Μ2 του Μεγάρου Μουσικής και ασφαλίζει τον χώρο μετά την εξουδετέρωση των τρομοκρατών.

Παρόμοιο περιστατικό δεν έχει συμβεί στη χώρα, όμως ο συνολικός σχεδιασμός της συγκεκριμένης άσκησης συμπεριλαμβάνει στοιχεία από τις διεθνείς εξελίξεις, σημειώνει ο Αντώνης Καραγιοβάνης, αστυνομικός υποδιευθυντής, διοικητής των ΕΚΑΜ. «Το σημερινό σενάριο στην συγκεκριμένη άσκηση-εξομοίωση περιελάμβανε την αποτροπή τρομοκρατικής επίθεσης από την ΕΚΑΜ (σ.σ Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα), τις ειδικές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτό το σενάριο είχε να κάνει με δύο τρομοκράτες οι οποίοι εισήλθαν σε χώρο, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, πήραν ομήρους ενώ ταυτόχρονα είχαν μαζί τους ένα Όπλο Μαζικών Απωλειών με σκοπό να το απελευθερώσουν, κάτι που και έκαναν στο τέλος. Αρχικά αναπτύχθηκαν οι δυνάμεις μας, αποκλείσαμε τον χώρο ενώ, με βάση το σενάριο, υπήρξαν διαπραγματεύσεις. Κάποια στιγμή όμως ενημερωθήκαμε για τον ΧΒΡΠ (σ.σ χημικό, βιολογικό, ραδιολογικό, πυρηνικό) βιολογικό παράγοντα, ετοιμάστηκε η ειδική ομάδα που έχουμε για αυτό το σκοπό και έγινε η τελική επέμβαση », εξηγεί ο διοικητής των ΕΚΑΜ.

Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης άσκησης, μετά από την είσοδο της ειδικής μονάδας, περιλαμβάνει μια σειρά από αυστηρά χορογραφημένες ενέργειες. Αρχικά γίνεται έλεγχος όλων των χώρων του κτιρίου για τυχόν συνεργάτες των δύο τρομοκρατών ενώ οι όμηροι συνοδεύονται ασφαλισμένοι αφού πρώτα ολοκληρωθεί η ανάκρισή τους από το προσωπικό των ΕΚΑΜ και να να διασφαλιστεί πως δεν είναι εις εξ αυτών ενδεχομένως ένας τρίτος, κρυμμένος, τρομοκράτης. Σε σημείο εκτός του χώρου της ομηρίας, γίνεται ο καθαρισμός από τους, υποτιθέμενους, βιολογικούς παράγοντες ενώ το προσωπικό που δρούσε στη θάλασσα και διατηρούσε επισκοπική ματιά στο συμβάν μέσα από ειδικό drone αποδεσμεύεται και επιστρέφει για ελλιμενισμό. «Κάποιο συμβάν σαν το σημερινό, καλό είναι να μην συμβεί ποτέ, εμείς όμως είμαστε έτοιμοι να αντεπεξέλθουμε », σημειώνει ο κ. Καραγιοβάνης.

Η συγκεκριμένη άσκηση για την αντιμετώπιση τρομοκρατικής επίθεσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Cobra. «Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι ο επιστημονικός φορέας του υπουργείου που "τρέχει" ευρωπαϊκά προγράμματα. Στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, του COBRA, το οποίο προβλέπει σενάρια τρομοκρατικών απειλών σε δημόσιους χώρους, έχει παραχθεί πιλοτικά ένα έργο το οποίο δωρήθηκε στα ΕΚΑΜ Θεσσαλονίκης, ύψους 400.000 ευρώ το οποίο αφορά εξοπλισμό, drone, κάμερες και άλλα υλικά » εξήγησε, από την πλευρά της, για τον εξοπλισμό που υπηρέτησε τον στόχο της άσκησης, η αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. κα Κωνσταντία Κορώνη, διευθύντρια του ΚΕ.ΜΕ.Α., Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Βίντεο: thestival.gr

