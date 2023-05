Λάρισα

Απάτη “μαμούθ” στον Τύρναβο: Πώς άρπαξαν από ηλικιωμένο 335000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζευγάρι απατεώνων υπεξαίρεσε χιλιάδες ευρώ από ηλικιωμένο. Πώς τον έπεισαν να επενδύσει σε δήθεν παραφαρμακευτικά προϊόντα

Περισσότερα από 300.000 ευρώ απέσπασε ένα ζευγάρι από τον Τύρναβο από 70χρονο που τον έπεισε να επενδύσει σε δήθεν παραφαρμακευτικά προϊόντα.

Ο 70χρονος από τον Αλμυρό είχε υποβληθεί σε επέμβαση στο Νοσοκομείο Λάρισας και νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο με τον πατέρα του άνδρα από τον Τύρναβο.

Το ζευγάρι επισκεπτόμενο συγγενή του, γνώρισε τον 70χρονο και τον έπεισε να επενδύσει 335.000 ευρώ σε παραφαρμακευτικά προϊόντα, σύμφωνα με το gegonotanews.gr. Ο 70χρονος κατέθεσε στον τραπεζικό λογαριασμό του πατέρα του άνδρα από τον Τύρναβο σταδιακά.

Μάλιστα, ο ηλικιωμένος πριν λίγες ημέρες πέρασε την πόρτα του ανακριτή υποβασταζόμενος και περπατώντας με «π» για να απολογηθεί για απάτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Σερβία: 21χρονος πυροβόλησε και σκότωσε περαστικούς μέσα από το αυτοκίνητο του (βίντεο)

“Κάρολος Γ’ - Η στέψη”: Έκτακτη εκπομπή στον ΑΝΤ1

Νέα Υόρκη: Άστεγος στραγγαλίστηκε στο μετρό από συνεπιβάτη του (σκληρές εικόνες)