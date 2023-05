Τοπικά Νέα

Ιωάννινα - Απάτη: Η... απολύμανση στοίχισε σε ηλικιωμένη 1100 ευρώ!

Δεν έχουν τέλος οι απάτες που στήνουν επιτήδειοι προκειμένου να εκμεταλλευτούν ηλικιωμένους.



Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Δωδώνης απάτη σε χωριό της περιοχής, υπόθεση για την οποία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία Ελληνίδας και σε βάρος της σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η κατηγορούμενη, προσποιούμενη υπάλληλο του Δήμου, εισήλθε σε σπίτι ηλικιωμένης και με το πρόσχημα της απολύμανσης της οικίας, της ζήτησε να τοποθετήσει χρήματα και αντικείμενα αξίας σε μαξιλαροθήκη, δήθεν για να μην καταστραφούν.

Στη συνέχεια, η κατηγορούμενη επιδίωξε την απομάκρυνση της ηλικιωμένης από τον χώρο ζητώντας της να της προσφέρει καφέ και κατά το χρόνο της απουσίας της στην κουζίνα του σπιτιού, αφαίρεσε τη μαξιλαροθήκη, που περιείχε χρηματικό ποσό 1.100 ευρώ και τράπηκε σε φυγή.

Με αφορμή το παραπάνω περιστατικό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου συμβουλεύει τους πολίτες:

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.

Ειδικότερα, μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.