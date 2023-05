Φλώρινα

Φλώρινα: Χειροπέδες σε 50χρονο που ξάφριζε παγκάρια εκκλησιών

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κλοπής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ένας άντρας 50 χρονών συνελήφθη στην περιοχή της Φλώρινας, γιατί έκλεβε παγκάρια εκκλησιών.

Ο δράστης στις αρχές του Απρίλη είχε μπει σε 2 ναούς και είχε αφαιρέσει από τα παγκάρια τους συνολικά 160 ευρώ, ενώ προκάλεσε και φθορές σε ένα από αυτά.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κλοπής και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

