Άγιος Κωνσταντίνος: φωτιά σε νταλίκα μέσα σε τούνελ (εικόνες)

Η κυκλοφορία διεκόπη καθώς το τούνελ γέμισε με καπνό. Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν νταλίκα που μετέφερε φρούτα, τυλίχθηκε στις φλόγες στη μεγάλη σήραγγα μεταξύ Καμένων Βούρλων και Αγίου Κωνσταντίνου λίγο πριν τις 4:00’ το απόγευμα στο ρεύμα προς Λαμία.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στο κέντρο της Πυροσβεστικής και στο σημείο έσπευσαν αρχικά δυνάμεις από το κλιμάκιο του Αγίου Κωνσταντίνου και στη συνέχεια από Αταλάντη, ενώ συνέδραμε και η 7η ΕΜΑΚ από Λαμία.

Άμεσα διεκόπη η κυκλοφορία, αφού η σήραγγα είχε γεμίσει με καπνό. Ευτυχώς λειτούργησαν οι τουρμπίνες που είναι εγκαταστημένες στις σήραγγες και έβγαλαν έξω γρήγορα τον καπνό και οι πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα από τον Άγιο Κωνσταντίνο κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά χωρίς να κινδυνέψει κανείς.

Ο οδηγος είχε προλάβει και είχε απομακρύνει τον τράκτορα και μέσα στο τούνελ είχε μείνει η καρότσα του φορτηγού.

Συνολικά στην επιχείρηση της ΠΥ πήραν μέρος 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά ??σε Φ.Ε.Χ. στο 174 χλμ της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας. Επιχείρησαν 14 ??????????#πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 7, 2023

Πηγή: lamiareport.gr

