Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη νεαρών μετά από καταδίωξη από ταράτσα σε ταράτσα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτοφανές περιστατικό εκτιλύχθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Με ιδιαίτερο τρόπο «ξύπνησε» η Θεσσαλονίκη το πρωί της Δευτέρας. Η φωτιά σε κατάστημα επισκευής τηλεφώνων προκάλεσε τη διαπίστωση ότι, πάνω στην ταράτσα του κτηρίου, που βρίσκεται μεταξύ Βασιλέως Ηρακλείου και Ελευθερίου Βενιζέλου, υπήρχαν δύο νεαροί.

Λίγο πριν από τις 6 το πρωί έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, ενώ οι δύο νεαροί κουκουλοφόροι ανέβηκαν στην ταράτσα.

Στο σημείο έφτασαν και τα τηλεοπτικά συνεργεία, που κατέγραφαν τους δύο να πηδάνε από ταράτσα σε ταράτσα, σκηνικό που διήρκησε σχεδόν μία ώρα.

Το τετράγωνο ήταν περικυκλωμένο από αστυνομικούς, ενώ όχημα της Πυροσβεστικής βρισκόταν στο σημείο, για το κατάστημα που είχε καταστραφεί ολοσχερώς.

Λίγο πριν από τις 7, ο ένας εκ των δύο πήδηξε πάνω στο πυροσβεστικό, κρατώντας τσιγάρο και ζήτησε από αστυνομικό να τον «αφήσει να κάνει το τσιγάρο».

Μέσα σε δευτερόλεπτα πήδηξε κι άρχισε το κυνηγητό, με τους αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν λίγα μέτρα πιο κάτω.

«Εμείς ήρθαμε για να ζωγραφίσουμε», είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός.

Ο δεύτερος νεαρός έμεινε στην ταράτσα και εκτός των αστυνομικών, μίλησε μαζί του και ο ιερέας της εκκλησίας, στης οποίας το καμπαναριό είχε βρει νωρίτερα προσωρινά καταφύγιο.

Το παιδί λίγα λεπτά μετά τις 7:20 κατέβηκε από σκάλα, έπεσε στην αγκαλιά του ιερέα και συνελήφθη.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο πατήρ Διονύσιος, ο οποίος έπεισε τον νεαρό να κατέβει από την ταράτσα και να παραδοθεί στους αστυνομικούς, είπε «ήταν φοβισμένος. Με εμπιστεύτηκε και ένιωσε ασφάλεια. Έτσι, αποφάσισε να κατέβει και να παραδοθεί ήρεμα στις αστυνομικές δυνάμεις».

Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι δύο νεαροί σχετίζονται με τη φωτιά ή για ποιο λόγο βρίσκονταν στο σημείο. Δεν φαίνεται να είχαν όπλα, πέταξαν όμως στους αστυνομικούς ό,τι βρήκαν πάνω στην ταράτσα. Από όλο το σκηνικό, δεν υπήρξε τραυματισμός.

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1 - Grand Prix Μαϊάμι: Ο Φερστάπεν νικητής

Εκλογές Τουρκία - Ερντογάν: Μέθυσος ο Κιλιτσντάρογλου

Γκιστάβ Φλομπέρ: Ο συγγραφέας της “Μαντάμ Μποβαρύ”