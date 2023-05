Λάρισα

Λάρισα: Ομαδικό βιασμό καταγγέλλει νεαρή

Η καταγγελία της 19χρονης για την επίθεση που δέχθηκε επιστέφοντας από τον Τύρναβο.

Ομαδικό βιασμό κατήγγειλε 19χρονη, η οποία επέστρεφε από το παζάρι του Τυρνάβου προς τη Λάρισα, το βράδυ του Σαββάτου.

Η νεαρή προχώρησε σε καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές, λέγοντας ότι, δέχθηκε επίθεση από 4 ή 5 άτομα τα οποία στη συνέχεια τη βίασαν.

Οι δράστες, σύμφωνα με την κοπέλα, ήταν Έλληνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί αξιοποιώντας τόσο τη μαρτυρία της κοπέλας όσο και υλικό που έχουν στη διάθεσή τους προχώρησαν σε προσαγωγές υπόπτων και είναι πολύ πιθανό άμεσα να υπάρξουν εξελίξεις στην υπόθεση που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες.

Πηγή: paidis.com

