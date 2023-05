Χανιά

Κρήτη: Τρυπούσαν τα ρεζερβουάρ και έκλεβαν τη βενζίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε 3 άντρες που δεν δίσταζαν να προκαλέσουν σημαντικές φθορές σε οχήματα, προκειμένου να κλέψουν τη βενζίνη.

Δεν έχει όριο το θράσος των δραστών που είχαν “ρημάξει” τα ρεζερβουάρ ανυποψίαστων πολιτών στον Πλατανιά Χανίων. Οι έμπειροι αστυνομικοί του Α.Τ. Πλατανιά έφτασαν στα ίχνη τους και εξιχνίασαν 19 περιπτώσεις κλοπής καυσίμων το τελευταίο δίμηνο, οι εννέα από αυτές το μήνα Απρίλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων τρία άτομα, ένας Έλληνας και δύο ακόμη από τη Βουλγαρία 19, 22 και 26 ετών, εντόπιζαν αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πλατανιά και τους αφαιρούσαν τα καύσιμα.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν έχει ενδιαφέρον, καθώς κυκλοφορούσαν βραδινές ώρες με το όχημα ενός εκ των δραστών και στοχοποιούσαν οχήματα που ήταν σταθμευμένα σε χώρους με αραιή κίνηση.

Τότε με τη χρήση γρύλου τα σήκωναν και στη συνέχεια τρυπούσαν με ηλεκτρικό κατσαβίδι το ρεζερβουάρ και αφαιρούσαν τα καύσιμα, τα οποία έβαζαν σε πλαστικά δοχεία καυσίμου προκειμένου να τα ιδιοποιηθούν παράνομα. Έκπληκτοι οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όταν πήγαιναν να τα κινήσουν διαπίστωναν πως το ρεζερβουάρ ήταν άδειο. Συνολικά το μήνα Απρίλιο έγιναν εννέα καταγγελίες στο ΑΤ Πλατανιά, οι αστυνομικοί του οποίου ξεκίνησαν τις έρευνες που τους οδήγησαν στα τρία άτομα, οι οποίοι ομολόγησαν τις πράξεις τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς όλοι οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, προκειμένου να τα κινήσουν έπρεπε προηγουμένως να τα πάνε συνεργείο για να αποκατασταθούν οι ζημιές που είχαν προκληθεί στα ρεζερβουάρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)

Εκλογές - Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: ντιμπέιτ με τον Τσίπρα, εάν υπάρξουν δεύτερες εκλογές (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη νεαρών μετά από καταδίωξη από ταράτσα σε ταράτσα (βίντεο)