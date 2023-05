Φθιώτιδα

Στυλίδα: Σοκ με σορό γυναίκας στη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στον Καραβόμυλο, όταν περαστικοί εντόπισαν σορό γυναίκας στη θάλασσα.

Τη σορό μιας γυναίκας εντόπισαν διερχόμενοι στη θαλάσσια περιοχή του Καραβομύλου Στυλίδας το πρωί της Τετάρτης.

Μετά το πρώτο σοκ, ειδοποίησαν τις Αρχές, για την ανάσυρση της και την ταυτοποίησή της.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Στυλίδας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη σορό της γυναίκας στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας, όπου και αναγνωρίστηκε από τους οικείους της.

Σύμφωνα με το LamiaReport, πρόκειται για κάτοικο της περιοχής περίπου 70 ετών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για το πώς η γυναίκα έπεσε στη θάλασσα κι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Την προανάκριση ανέλαβε το Λιμεναρχείο Στυλίδας, ενώ αναμένεται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

