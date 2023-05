Λάρισα

Αγιά: Συνελήφθη μητέρα που δεν έστελνε τα παιδιά της σχολείο

Η δικαιολογία της γυναίκας για το γεγονός ότι, τα παιδιά της δεν πήγαν για μήνες στο σχολείο.

Μία 37χρονη, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη , με την κατηγορία της παράβασης του Νόμου 1566/85 που αφορά στη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η 37χρονη με τα δύο της παιδιά, 13 και 7 ετών μετακόμισε από την Ελασσόνα στην Αγιά λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Ο διευθυντής του σχολείου των παιδιών όμως, ανησύχησε που δεν έβλεπε τα παιδιά στο σχολείο και ενημέρωσε τις Αρχές.

Η μητέρα αναζητήθηκε και βρέθηκε στην Αγιά, με αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 37χρονη υποστηρίζει ότι επισκέφθηκε τα τοπικά σχολεία για να τακτοποιήσει τα παιδιά της, αλλά δεν βρήκε τους διευθυντές (!), οπότε δεν ξαναπήγε και σκοπό είχε να τα στείλει κανονικά από τον Σεπτέμβριο.

Με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερη, καθότι τα δύο της παιδιά είναι ανήλικα, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

