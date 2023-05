Μαγνησία

Βόλος: Κι άλλα θύματα της απάτης στο “όνομα” της Άμπερ Χερντ

Τεράστια η λεία των απατεώνων που φαίνεται πως συνεχίζουν να δρουν στη Μαγνησία. Οι νέες αποκαλύψεις.

Νέες αποκαλύψεις , με πρωταγωνιστές τα μέλη της ίδιας σπείρας, που πρόσφατα απασχόλησαν τη Μαγνησία για απάτη που στήθηκε στο όνομα της Χολιγουντιανής ηθοποιού Αμπερ Χερντ, έρχονται στο φως και αφορούν στον Βόλο, καθώς εκτός από τον 36χρονο αγρότη που κατήγγειλε πριν από λίγο καιρό ότι εξαπατήθηκε, άλλοι τέσσερις Βολιώτες έχουν πέσει θύματα της συμμορίας με τη λεία των δραστών να προσεγγίζει τα 500.000 ευρώ.

Για την υπόθεση, μετά την καταγγελία του 36χρονου αγρότη, έχει διαταχθεί προκαταρκτική από την Εισαγγελία Βόλου, η οποία όμως ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η δράση της συγκεκριμένης σπείρας ήρθε και πάλι στο προσκήνιο, μετά την αποκάλυψη του Προέδρου της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, Κωνσταντίνου Λυχναρόπουλου ότι στο ίδιο κύκλωμα έχουν πέσει θύματα άλλοι τέσσερις Βολιώτες, με τη συνολική λεία των απατεώνων να αγγίζει αθροιστικά το μισό εκατομμύριο.

Ο κ. Λυχναρόπουλος μιλώντας σε ενημερωτική εκπομπή του AstraTv ανέφερε ότι η Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας έγινε αποδέκτης των καταγγελιών των νέων θυμάτων της μεγάλης απάτης.

Ο πρόεδρος της ΕΝΚΑ αποκάλυψε ότι σε επίπεδο Μαγνησίας αθροιστικά η «μπάζα» της σπείρας των απατεώνων που υποδυόμενη μέλη εταιρειών κατάφερε να συγκεντρώσει από ανυποψίαστους πολίτες το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ.

Πρόκειται, σύμφωνα πάντα με τον κ. Λυχναρόπουλο, για την ίδια σπείρα, που αποτελείται από τρία άτομα και απασχόλησε πρόσφατα τη Μαγνησία με την υπόθεση του 36χρονου αγρότη που πείστηκε να επενδύσει στα «σχέδια» της ηθοποιού για την Ελλάδα.

«Είχαμε μία πρόσφατη περίπτωση, όπου βλέπουμε εταιρείες που υπόσχονται επενδύσεις και κατάφεραν να μαζέψουν λεφτά από τους πελάτες τους και στην ουσία τα έκαναν υπεξαίρεση. Ένα ποσό που ανέρχεται στα 500.000 ευρώ. Αυτοί είχαν υποσχεθεί επενδύσεις ηλεκτρονικές» αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΝΚΑ. Όπως περιγράφει, επιτήδειοι καλούσαν στα τηλέφωνα τα ανυποψίαστα θύματά τους και με το πρόσχημα της επένδυσης σε διάφορες υπηρεσίες και για λογαριασμό διάφορων ανθρώπων τους ζητούσαν να επενδύσουν τα χρήματά τους.

Οι εξαπατηθέντες πέρασαν το κατώφλι της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου αναφέροντας ότι και οι ίδιοι εξαπατήθηκαν από άγνωστο πρόσωπο που προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως επενδυτή ηλεκτρονικού χρήματος.

«Σε εμάς έφτασαν τέσσερις επιχειρήσεις από τον Βόλο, συμπεριλαμβανομένων δύο περιπτέρων στην παραλία που επένδυσαν τα χρήματά τους μέσω τηλεφώνου. Οι ίδιοι μας έχουν αναφέρει και για άλλους Βολιώτες που έχουν πέσει θύματα, αλλά δεν έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες» είπε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο κ. Λυχναρόπουλος.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι θύτες δεν προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς οι ίδιοι αποτέλεσαν την πρόσβαση στα χρήματα. Το χρηματικό ποσό που προσφέρθηκε στους απατεώνες ήταν με τη δική τους θέληση, δηλαδή παραπλανήθηκαν και πίστευαν ότι επενδύοντας θα γίνουν πλούσιοι, δίχως όμως να φροντίσουν προηγουμένως να ενημερωθούν αν πράγματι ισχύει αυτό το επενδυτικό σχήμα ή όχι», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Ένωση Καταναλωτών εφιστά την προσοχή των πολιτών. Όσοι θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους καλό θα είναι να ελέγξουν πολύ καλά την εταιρεία ή την υπηρεσία στην οποία θα τα επενδύσουν, συμβουλεύει.

«Η Ένωση για όλους τους φίλους και τα μέλη που θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους προτείνει πρώτα από όλα να περιμένουν μία μέρα. Εφόσον έχουν το ποσό και θέλουν να το επενδύσουν δεν θα συμβεί κάτι εάν περιμένουν μία μέρα.

Άρα ο εκπρόσωπος του τηλεφώνου που θα τους ενημερώσει και θα τους πιέσει να επενδύσουν άμεσα, μπορούν να του πουν «περίμενε θα σου πω αύριο». Μέσα σε μία ημέρα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ψάξει στο ίντερνετ για να βρει στοιχεία για την εταιρία για την οποία τον έχουν πείσει να επενδύσει. Αν δεν μπορέσει να τη βρει, τότε αυτή η εταιρεία είναι «φάντασμα»» διευκρινίζει ο κ. Λυχναρόπουλος.

Πηγή: taxydromos.gr

