Ενδοοικογενειακή βία - Κρήτη: Μία κόρη κατήγγειλε τον πατέρα για ξυλοδαρμό κι άλλη για ναρκωτικά

Δύο αδερφές στράφηκαν κατά του πατέρα τους, κατηγορώντας τον για ενδοοικογενειακή βία.

Ένα νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αρχές με πρωταγωνιστή έναν πατέρα δυο κοριτσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ σε γειτονιά του Ηρακλείου όταν μετά από καυγά που είχε ο 52χρονος πατέρας με την 16χρονη κόρη του της επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά.

Όπως αναφέρει σε καταγγελία που έκανε η 16χρονη στην αστυνομία εκείνος την χτύπησε προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

Μετά την καταγγελία της ανήλικης, στο αστυνομικό τμήμα πήγε και η δεύτερη κόρη του η οποία παρέδωσε στις αρχές ποσότητα χασίς που όπως ανέφερε ανήκει στον πατέρα της.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 52χρονο ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία αλλά και κατοχή ναρκωτικών.

